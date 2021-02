Falcon & The Winter Soldier: un nuovo fotogramma anticipa il funerale di Cap?

Gli ultimi fotogrammi di The Falcon and the Winter Soldier sembrano suggerire con molta probabilità che Capitan America morirà. In molti avevano già colto questa possibilità nell'ultimo trailer rilasciato nel corso del Super Bowl.

Secondo i fan del Marvel Cinematic Universe infatti, lo show Disney+ partirà proprio dal funerale di Steve Rogers. Come ricorderete sicuramente, al termine di Avengers: Endgame abbiamo visto il personaggio interpretato da Chris Evans visibilmente invecchiato, in quanto, l'eroe a stelle e strisce decide di tornare indietro nel tempo, per poter vivere la sua vita insieme a Peggy Carter.

Nel fotogramma che vi riportiamo di seguito potete notare un Sam Wilson bardato a lutto che tiene tra le mani lo scudo di Capitan America dinanzi ad un letto. Sembra quasi che tra Falcon e Cap ci sia stato un vero e proprio passaggio di consegne obbligato dalla morte del superoe. Inoltre, Don Cheadle ha anche confermato che James Rhodes apparirà nella serie, contribuendo ad alimentare ulteriori speculazioni su una mini-reunion dovuta proprio al funerale di Cap.

Tra l'altro, fin qui Anthony Mackie ha rivelato di non aver ancora accettato lo scudo di Capitan America, bisognerà dunque capire ancora se sarà davvero lui a raccogliere l'eredità di Steve Rogers o se semplicemente il personaggio di Sam Wilson manterrà il ruolo di Falcon. Per scoprirlo, non ci resta che attendere ancora qualche settimana.