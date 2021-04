Falcon & The Winter Soldier: il nuovo post sui social celebra l'amicizia di Sam e Bucky

Sebastian Stan e Anthony Mackie sono probabilmente una delle coppie più amate del Marvel Cineamatic Universe. Il loro connubio in Falcon and The Winter Soldier ha letteralmente conquistato il pubblico e ora per celebrare questa amicizia, Disney+ ha deciso di rilasciare un nuovo simpatico scatto.

I due sono intenti a fare una partita a braccio di ferro e nel mentre, guardano direttamente la macchina da presa come a voler estendere la loro sfida al pubblico. La alchimia tra i due è palese, e infatti lo stesso Sebastian Stan ha chiarito che vorrebbe collaborare con Anthony Mackie anche a nuovi progetti, lontano dal mondo dei supereroi.

Proprio come i due attori, dopo il lungo viaggio di Falcon and The Winter Soldier, anche Sam Wilson e Bucky Barnes hanno dimostrato di non poter fare l'uno a meno dell'altro. Il loro rapporto è stato un vero e proprio crescendo nel corso dei vari e episodi, e siamo giunti al culmine con la presentazione del del nuovo Captain America.

Intanto in molti si domandano se ci sarà una stagione 2 di Falcon and The Winter Soldier, A dirla tutta, dopo l'annuncio del nuovo Captain America e The Winter Soldier, sembra chiaro che le avventure di Sam e Bucky si sposteranno sul grande schermo. Resta da capire se in questo nuovo film troverà spazio anche il John Walker di Wyatt Russell. Voi cosa ne pensate?