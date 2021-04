Falcon &The Winter Soldier: quel personaggio a sorpresa è legato a Power Broker?

La nuova puntata di Falcon & The Winter Soldier ha presentato l'esordio di un nuovo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, e come al solito le teorie sulle sue vere intenzioni hanno iniziato a popolare i siti web e i social.

Il personaggio in questione è la Contessa Valentina Allegra de Fontaine, interpretata dall'attrice Julia Louis-Dreyfus, che si presenta agli spettatori in una scena durante la quale offre a John Walker un nuovo misterioso lavoro: c'è chi pensa che la sua presenza sia un segnale dell'imminente arrivo dei Thunderbolts nel Marvel Cinematic Universe, ma un'altra 'fazione' del fandom MCU è convinta che la Contessa sia legata a Power Broker, altro misterioso villain di Falcon & The Winter Soldier.

La Contessa, che nei fumetti è conosciuta anche come Madame Hydra, doveva originariamente debuttare in Black Widow prima che il film con Scarlett Johannson venisse ripetutamente rinviato dalla pandemia, e secondo quanto riportato sarebbe al centro dei futuri piani dei Marvel Studios per la Fase 4 dell'MCU e oltre.

Potrebbe la Contessa essere il misterioso Power Broker, il criminale che sta dando la caccia ai Flag Smashers? E potrebbe Power Broker essere il responsabile della formazione dei Thunderbolts, magari guidati proprio da John Walkers, che la scena post-credit ha mostrato pronto a tornare in battaglia?

