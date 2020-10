Falcon & The Winter Soldier, Praga non sarà Praga nella serie Marvel: ecco perché

Come vi abbiamo confermato qualche giorno fa le riprese di Falcon & The Winter Soldier sono ripartite a Praga, e nelle scorse ore i colleghi del sito ceco Fandime Filmu hanno pubblicato su Twitter una nuova immagine rubata dal set.

“Le riprese a Praga sono iniziate pochi giorni fa. I registi stanno utilizzando alcune delle stesse location già selezionate prima dell'inizio della pandemia, ma ne hanno scelte anche delle altre", ha riferito il portale. “Siamo stati in grado di apprendere che Praga non sarà Praga nella serie, ma rappresenterà una località mediorientale sconosciuta. Una via di Praga è stato trasformato per ricordare una strada araba o una specie di mercato. Un altro luogo di Praga rappresenterà la Lettonia. Siamo stati in grado di individuare un'auto lettone a marzo, ora siamo riusciti a scattare foto di una strada ceca trasformata in una strada lettone".

Questi dettagli risultano particolarmente significativi in quanto sembrerebbero confermare che i due protagonisti viaggeranno in giro per il mondo come in ogni spy-movie che si rispetti: già in precedenza era stato rumoreggiato il 'debutto' di Madripoor, un principato fittizio dei fumetti Marvel ispirato a Singapore che i Marvel Studios avrebbe ricostruito ad Atlanta. L'isola-stato è famosa per essere legata agli X-Men e Wolverine in particolare, e se dovesse far parte della trama di Falcon & The Winter Soldier rappresenterebbe il primo 'pezzo' del franchise dei mutanti ad essere inglobato nel MCU dopo l'acquisizione della Fox.

