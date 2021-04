Falcon & The Winter Soldier: ecco i principali sviluppi dell' episodio 4

L'episodio 4 di Falcon and The Winter Soldier è segnato un vero e proprio punto di svolta per la serie Disney+. In "The Whole World is Wacthing" ci sono stati molti succosi sviluppi che preannunciano un finale veramente ricco ed emozionante.

Se ancora non avete avuto modo di vedere questo nuovo episodio, vi raccomandiamo di non proseguire oltre con la lettura, in quanto potreste andare incontro a moltissimi SPOILER. Il primo evento degno di nota, è stato la morte di Battlestar. Lemar Hoskins accompagna John Walker in una missione in Lettonia, dove Sam e Bucky hanno organizzato un incontro con i Flag Smashers e qui, il braccio destro del nuovo Cap viene ucciso dal pugno supersonico del leader Karl Morgenthau.

Un ulteriore sviluppo è rappresentato dal nuovo John Walker. L'eroe che ha preso il posto di Steve Rogers, frustrato per la sua umana debolezza, decide di assumere l'ultima fiala del siero del super soldato. Furioso per la morte del suo più grande amico, Walker uccide in pubblica piazza uno dei Flag-Smashers colpendolo ripetutamente con il suo scudo. La scena è ripresa dai passanti e il video diffuso ovunque.

Sempre nel quarto episodio di Falcon and The Winter Soldier, le Dora Miljae fanno irruzione a casa di Zemo per portarlo in Wakanda. Le guerriere devono però fare i conti con Falcon, Winter Soldier, Captain America e Battlestar e così il Barone decide di sfruttare quel momento di grande caos per fuggire via.

Cosa pensate che accadrà nei due episodi rimanenti? Fatecelo sapere nei commenti.