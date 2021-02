Falcon & The Winter Soldier già da record: è il trailer Super Bowl più visto di sempre!

Durante l'ultimo Super Bowl i Marvel Studios hanno allietato i fan col nuovo esplosivo trailer ufficiale di Falcon & The Winter Soldier, prossima serie Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+ il 19 marzo prossimo.

Ebbene, stando ai numeri riportati da Deadline, il filmato promozionale del nuovo capitolo della Fase 4 del MCU con protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan e Daniel Bruhl ha totalizzato la bellezza di 125 milioni di visualizzazioni in 24 ore dalla sua messa in onda originale durante l'evento sportivo.

Non solo questa cifra rappresenta un record per un trailer di una serie in streaming, ma spazza via anche diretti concorrenti, come lo spot di Black Widow per Super Bowl dello scorso anno (che in 24 ore totalizzò 119 milioni di visualizzazioni) e il trailer di WandaVision (solo 53 milioni di visualizzazioni nelle 24 ore successive alla sua messa in onda durante i Primetime Emmy dello scorso settembre): tra l'altro proprio alla serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany Falcon & The Winter Soldier strappa il record di visualizzazioni per una serie streaming.

E la lista di caduti non è finita qui: le visualizzazioni su 24 ore per Falcon & The Winter Soldier hanno superato perfino quelle di Star Wars: The Rise of Skywalker (111 milioni di visualizzazioni online dopo il debutto alla Star Wars Celebration del 2019), così come quelle di Captain Marvel.

Insomma sembra che i Marvel Studios, oltre a non essere proprio capaci di sbagliare, continuino incessantemente a migliorare le proprie statistiche. Per altre letture, scoprite perché Falcon & The Winter Soldier sarà vietata ai minori di 16 anni.