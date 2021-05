Falcon & the Winter Soldier, una scena chiave è stata particolarmente difficile da girare

A giudicare dal risultato finale, lo scontro tra Sam, Bucky e John Walker in The Falcon and the Winter Soldier sembra aver richiesto un grande lavoro di preparazione, soprattutto per via delle spettacolari coreografie dei combattimenti. Tuttavia, in realtà la produzione ha dovuto organizzare tutto all'ultimo minuto.

"È stato divertente per via dei vari problemi di location che abbiamo avuto ad Atlanta. Abbiamo trovato il luogo per la sequenza solo un paio di giorni prima di girarla" ha spiegato il direttore della fotografia P.J. Dillon durante una recente intervista con IndieWire. "Quindi non eravamo ben preparati, e il team degli stuntman ha dovuto trovare delle coreografie di combattimento adatte al nuovo spazio. In realtà le abbiamo organizzate man mano che procedevano i lavori."

Dillon ha anche rivelato di aver sfruttato una particolare caratteristica della location, ovvero un forte fascio di luce proveniente da un lato dell'edificio ad una certa ora del giorno. "Sapevo che c'era del potenziale per quei raggi di sole che arrivavano da quel lato dell'edificio in una certa ora del giorno. Ma non c'era alcuna garanzia che ci sarebbe stato effettivamente il sole. Fortunatamente abbiamo ottenuto questo magico fascio di luce, così abbiamo mollato tutto e abbiamo fatto entrare in scena i personaggi, riempiendo la scena di fumo."

Per altri approfondimenti sul dietro le quinte della serie, vi lasciamo alla nostra intervista alla regista di The Falcon and the Winter Soldier. Inoltre, vi ricordiamo che i Marvel Studios hanno avviato lo sviluppo di Captain America 4.