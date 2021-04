Falcon & the Winter Soldier, lo scudo insanguinato di Cap in un nuovo poster di BossLogic

Il quarto episodio di The Falcon and the Winter Soldier ha lasciato il segno in moltissimi fan del Marvel Cinematic Universe, tra cui anche il noto artista BossLogic, che ha deciso di dedicare la sua ultima creazione agli sconvolgenti eventi finali della puntata.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, l'artista australiano ha realizzato un poster con al centro lo scudo insanguinato di Captain America. Come saprete se avete visto The Falcon and the Winter Soldier 1x04, si tratta ovviamente di un riferimento alla scena finale della puntata, in cui John Walker si lascia andare alla rabbia e uccide Walker uccide in pubblica piazza uno dei Flag-Smashers colpendolo ripetutamente con l'iconica arma appartenuta a Steve Rodgers.

Con due puntate che mancano all'appello, The Falcon and the Winter tornerà su Disney+ il prossimo venerdì 16 aprile. Il prossimo episodio, il quinto, è atteso in particolare per l'importante cameo di un personaggio Marvel la cui identità non è ancora stata rivelata. Stando a Slashfilm, si tratterà di una new entry del franchise interpretata da un grande attore o attrice.

Quali sono le vostre aspettative per gli ultimi atti della serie Marvel? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Intanto, qui potete trovare la nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier 1x04.