Falcon & The Winter Soldier, Sebastian Stan accusato di razzismo: è addio alla serie?

Nelle ultime ore Sebastian Stan è finito nella bufera per alcune clamorose accuse di razzismo e in molti chiedono il suo allontanamento dalla serie Marvel, Falcon and The Winter Soldier. I fatti risalgono a due anni fa, quando la sua ragazza, l'attrice Alejandra Onieva, è andata ad un party in maschera, travestita da Geisha.

Un'utente di Twitter, una certa Angelas550, ha iniziato a far circolare tale immagine ritenendola particolarmente razzista per gli Asiatici e scagliandosi dunque anche contro l'interprete di Bucky Banes, reo di non aver preso una posizione contraria alle attività della sua ragazza.

La donna ha infatti scritto: "Cosa C*** è una "notte asiatica"? Mi stai prendendo in giro????? Questo è terribile!" riferendosi alla didascalia della foto dell'Onieva, aggiunendo poi: "Per la cronaca, questa è la ragazza di Sebastian, vestita come una geisha giapponese. Ciò è ESTREMAMENTE irrispettoso e razzista. Non va bene."

Tuttavia, Angelas550 ha incoraggiato i suoi seguaci a chiedere la rimozione di Sebastian Stan da Falcon and The Winter Soldier, non solo per il costume della sua fidanzata di due anni fa, ma per la sua presunta mancanza di supporto all'organizzazione di Black Lives Matter.

Angelas550 ha scritto: "Sto iniziando a ritwittarlo ovunque. Bisogna fare luce su questo. Era letteralmente così in ritardo per commentare BLM e che ha detto che aveva bisogno del permesso del suo team per pubblicarlo. Tutti devono sapere chi è e che ha al suo fianco una donna razzista".

La richiesta di licenziamento per Sebastian Stan ha anche il suo hashtag su Twitter, ovvero #sebastianstanisoverparty, che è ormai in tendenza sul noto social media. Pare che l'hashtag fin qui sia stato utilizzato iltre 17 mila volte. Alcuni hanno addirittura iniziato ad accusare Stan Lee per una sua vecchia foto in Kimono. Insomma sembra che la situazione stia abbastanza sfuggendo di mano.

Intanto pare che le riprese di Falcon & The Winter Soldier stiano per ricominciare, in attesa di sapere cosa ne sarà di Stan, date un'occhiata a tutte le ultime novità su Falcon & The Winter Soldier.