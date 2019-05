Falcon & The Winter Soldier, Sebastian Stan anticipa un nuovo look per Bucky

Dopo aver rivelato la data di uscita di Falcon & The Winter Soldier, il numero di episodi e la presenza di Daniel Brühl ed Emily Van Campo, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Zemo e Sharon Carter, passiamo a questioni di ... stile.

Durante un panel a lui dedicato al MCM di Londra, la star del Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan ha anticipato che Bucky potrebbe avere un nuovo taglio di capelli.

Quando gli è stato chiesto di quali novità i fan possono aspettarsi dall'attesa serie tv Disney+, l'attore ha scherzato: "Non lo so, forse avrà un nuovo taglio di capelli. Non lo so, ancora non so niente. Vedremo."

I dettagli della trama per la serie vengono tenuti ancora segreti, ma dall'epilogo di Avengers: Endgame sappiamo che dovrebbe continuare le storie di Bucky, il Soldato d'Inverno, e Sam Wilson, Falcon/nuovo Captain America. La presenza di Zemo e Sharon fa presumere che verrà indagato anche il passato del Soldato d'Inverno.

"Penso che sia tempo per Bucky di trovare una sua identità al di fuori delle circostanze in cui l'abbiamo incontrato finora", ha aggiunto Stan. "Quindi, non lo so, potrebbe fare ogni genere di cose. Potrebbe anche andare ad un appuntamento. Non lo so. E' un mondo spaventoso là fuori. App, cose del genere. Non so cosa farà. Non riesco a vederlo maneggiare un iPhone ...".

Per altri aggiornamenti, vi segnaliamo che Avengers: Endgame è vicinissimo al record di Avatar, col vantaggio del film di James Cameron ridotto ormai a "soli" $100 milioni di dollari.