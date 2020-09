Falcon & the Winter Soldier, Sebastian Stan fa gli auguri di compleanno ad Anthony Mackie

Mentre sono nuovamente iniziati i lavori per Falcon and The Winter Soldier ad Atlanta e si tenta di capire quando la produzione potrà approdare in Repubblica Ceca per le riprese conclusive, l'attesissima celebre Disney+ celebra uno dei suoi protagonisti.

Ieri è stato infatti il compleanno di Anthony Mackie, l'amatissimo Sam Wilson del Marvel Cinematic Universe e per l'occasione, il suo co-protagonista Sebastian Stan ha deciso di rendergli omaggio con un sentitissimo post sui social.

Il Soldato d'Inverno Bucky Barnes nelle sue storie Instagram ha scritto: "Buon compleanno alla luce della mia vita. Non passa giorno che io non sia grato per il tuo caldo sorriso. Il modo in cui calma il mio cuore, la tua risatina leggera. Lo scintillio della tua fronte pensierosa. Il tuo abbraccio confortante mi ha rapito. Mi ha rubato. Completandomi. Ti meriti tutto. Ti amo. #LoveIsRare".

Questo scherzoso messaggio corredato dalla foto di Anthony Mackie nascosto dietro alcune strane forme geometriche ha fatto il giro del web, suscitando l'ilarità di tutti i fan di Falcon e The Winter Soldier. É evidente che tra i due ci sia una chimica molto particolare e che il loro rapporto vada ben oltre la semplice collaborazione sul set.

Intanto è stato ufficialmente confermato che Falcon and The Winter Soldier arriverà su Disney+ nel 2021. Per vedere i nostri eroi all'opera, bisognerà aspettare ancora un bel po'.