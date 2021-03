Falcon & The Winter Soldier, Sebastian Stan celebra il compleanno di Bucky Barnes

Sebastian Stan sui social ha voluto celebrare il compleanno di Bucky Barnes aka il Soldato d'Inverno, nonchè migliore amico di Capitan America. Il supereroe che vedremo al fianco di Sam Wilson in Falcon and The Winter Soldier è infatti nato il 10 Marzo 1917.

La sua prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe, come sicuramente ricorderete, risale a Capitan America: The Winter Soldier dell 2014 e con un post su Instagram, Stan ha voluto ricordare tutti i bei momenti trascorsi insieme: "Buon compleanno, vecchio! Abbiamo affrontato alcuni litigi interessanti. E acconciature particolari #CaptainAmericaCivilWar".

Oltre a Stan e Anthony Mackie, Falcon and the Winter Soldier ci permetterà di rincontrare Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter/Agente 13 e Daniel Brühl nei panni del barone Zemo. Lo spettacolo includerà anche Wyatt Russell nei panni di John Walker /U.S. Agent.

Durante una recente intervista con Total Film, Stan ha spiegato come questa serie che approderà su Disney+ sarà molto diverso da WandaVision: "Penso che WandaVision sia uno spettacolo davvero interessante, diverso da tutti quelli fin qui realizzati Marvel. Penso che la nostra serie invece è praticamente simile ad altri spettacoli che abbiamo già visto, affrontando temi già trattati".

Tra l'altro, di recente, Kevin Feige ha rivelato che Anthony Mackie non ha mai dovuto svolto alcuna audizione per il ruolo di Sam Wilson.