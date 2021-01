Falcon & The Winter Soldier, Sebastian Stan condivide una foto del suo camera test

A poco meno di due mesi dall'arrivo di The Falcon and the Winter Soldier su Diseny+, il co-protagonista Sebastian Stan, che ricordiamo vestirà i panni di Bucky Barnes al fianco del Falcon di Anthony Mackie, ha pubblicato via social un'immagine proveniente direttamente da uno dei suoi primi camera testa per la serie.

Come si legge in didascalia, la foto proviene "dall'ottobre del 2019, durante una delle prime prove davanti alla telecamera" per lo show Marvel Studios, seconda serie live-action della compagnia dopo WandaVision.



Oltre a Mackie e Stan, la serie vedrà nel cast Emily Van Camp nei panni di Sharon Carter e l'atteso ritorno di Daniel Bruhl nel ruolo del Barone Zemo, villain già apparso come antagonista principale di Captain America: Civil War. Tra le new entry troviamo invece Russell Wyatt, che per l'occasione interpreterà John Walker aka American Patriot.



Nel corso della conferenza dell'Investor Day tenutasi lo scorso dicembre 2020, lo ricordiamo, la Casa di Topolino ha annunciato lo sviluppo delle serie TV incentrate su Secret Invasion, Ironheart e Armor Wars. Sono stati inoltre svelati il nuovo trailer di WandaVision e il primo trailer ufficiale di Loki.



Il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier approderà su Disney+ il prossimo 19 marzo 2021, per un'uscita che seguirà poi una cadenza settimanale proprio come per WandaVision. Fateci sapere come sempre la vostra opinione nei commenti in calce alla notizia.