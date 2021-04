Falcon & The Winter Soldier, Sebastian Stan: 'L'episodio 4 avrà un grosso cliffhanger'

Nel corso di una recente intervista promozionale Sebastian Stan, interprete di Bucky Barnes nella serie tv dei Marvel Studios The Falcon & The Winter Soldier, ha anticipato un grosso cliffhanger al termine del prossimo episodio, il quarto.

Del resto la seconda serie televisiva del Marvel Cinematic Universe prodotta in esclusiva per il servizio di streaming on demand Disney+ ha già abituato i fan a grossi colpi di scena 'sospesi' nei finali: l'episodio 1, "New World Order", si concludeva con la rivelazione di John Walker (Wyatt Russell) nei panni del nuovo Capitan America, l'episodio 2, "The Star-Spangled Man", ha visto il ritorno del barone Helmut Zemo (Daniel Brühl), che mancava nella saga dal film Captain America: Civil War del 2016, mentre l'episodio 3 andato in onda questa settimana, "The Power Broker" ha visto Bucky faccia a faccia con Ayo (Florence Kasumba), una soldatessa delle Dora Milaje del Wakanda.

Ma il quarto episodio, che concluderà il secondo atto della narrazione lanciando i fan verso i due capitoli finali della serie, secondo Sebastian Stan è quello che più colpirà i fan: "Questa serie è molto impostata su quel tipo di finale che ti impone ad andare avanti per scoprire ciò che succederà dopo, ma direi che l'episodio 4 è probabilmente il più forte da questo punto di vista."

Naturalmente non ci sono dettagli ulteriori, dunque ai fan non resta che aspettare per scoprire a cosa l'attore del Soldato d'Inverno abbia fatto riferimento nel suo intervento promozionale. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti non perdetevi la nostra intervista a Erin Kellyman, interprete della villain Karli Morgenthau in Falcon & The Winter Soldier.