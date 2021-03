Falcon & The Winter Soldier, Sebastian Stan: "Non posso competere con Anthony Mackie"

Si continua a parlare del personaggio di Sebastian Stan in Falcon and The Winter Soldier, questa volta l'interprete di Bucky Barnes ha scherzato insieme ad Anthoy Mackie parlando della loro preparazione atletica.

Le due star della nuova serie di Disney+ sono state intervistate dai giornalisti di Rotten Tomatoes TV, in un video che trovate in calce alla notizia. Una parte della lunga intervista ha fatto ridere particolarmente i fan delle opere della Marvel, in particolare quando i due attori hanno iniziato a scherzare parlando del loro fisico. Ecco cosa ha dichiarato Sebastian Stan: "Devo ammetterlo, ho saltato diversi allenamenti alle gambe per riuscire a tenere il passo delle gambe d'acciaio che si trovano a New Orleans in questo momento. Devo ammetterlo quegli squat mantengono tutto in forma. Non riesco a stargli dietro, ed Evans? Avrà anche dei bicipiti, ma anche lui ha il mio stesso problema".

Ricordiamo che sono attualmente disponibili i primi due episodi di Falcon and The Winter Soldier, nuova opera della Marvel che ci racconterà le conseguenze del blip e del ritiro di Steve Rogers. Il prossimo episodio andrà in onda venerdì 2 aprile, se cercate delle indiscrezioni sulla trama dello show ecco un'intervista all'autore di Falcon and The Winter Soldier.