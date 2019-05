Falcon & The Winter Soldier, a Sebastian Stan piacerebbe essere il regista

Sebastian Stan sta pensando di dare una svolta alla sua carriera: l'attore, infatti, sarebbe interessato a passare dietro la macchina da presa, svolgendo anche il ruolo di regista.

A parlarne è stato lo stesso interprete di Bucky Barnes durante l'MCM London Comic-Con: "Solo nell'ultimo paio d'anni ho preso coscienza degli aspetti di un film che riguardano la regia. Come attore ero solito guardare solo al mio contributo, alle mie scene, ma poi ho realizzato e mi sono detto 'Hey, aspetta un attimo, sei solo una parte di questa cosa enorme'. Il modo in cui puoi raccontare una storia visivamente, con i suoni, tutto l'aspetto del montaggio, il modo in cui puoi influenzare un film... Mi affascina. Ecco, sarebbe bello a questo punto trovare qualcosa che dia un senso a tutto ciò, ma sono molto, molto lontano dal farlo".

La domanda a questo punto è sorta spontanea: c'è qualche possibilità di vedere il Sebastian Stan regista all'opera già con la serie Disney+ Falcon & The Winter Soldier? Al momento sembra proprio di no. "Non me lo lasceranno mai, mai e poi mai fare. Non so ancora nulla sulla regia, sarebbe qualcosa di troppo grande per me" ha ammesso l'attore.

Stan ha recentemente anticipato il nuovo look di Bucky nella serie. In Falcon & The Winter Soldier, inoltre, torneranno anche personaggi già visti in Civil War.