Falcon & The Winter Soldier, Sebastian Stan prende in giro Anthony Mackie in un nuovo post

Chi ce l'ha più grande tra Sebastian Stan e Anthony Mackie? Stiamo parlando della sedia sul set di The Falcon and The Winter Soldier, ovviamente. Che cosa avevate capito?

Si lavora sodo sul set di The Falcon and The Winter Soldier, ma per fortuna c'è sempre spazio per qualche momento di levità.

Così Sebastian Stan a.k.a. Bucky Barnes ne approfitta per fare una battuta a discapito del suo collega, Anthony Mackie a.k.a. Sam Wilson, rinnovando la bromance tra frenemies che hanno ormai iniziato diverse pellicole fa.

"Non l'ho scelta io la sedia di Mackie. Ha fatto tutto da solo" commenta l'attore nella caption che accompagna uno scatto dal dietro le quinte della serie di Disney+, dove possiamo vedere due sedie da regista, una chiaramente più piccola dell'altra (quella di Mackie).

Il riferimento è alla battuta che Stan è soluto rivolgere a Mackie, ovvero il fatto che quest'ultimo appartenga al "tavolo dei bambini", alimentando dunque la scherzosa rivalità tra i due.

Intanto, le riprese europee di The Falcon and The Winter Soldier sono già giunte al termine, e visto il ritmo dei lavori, non dovrebbe mancare molto al raggiungimento della fase di post-produzione. Questo non vuol dire, purtroppo, che l'arrivo dello show Marvel sulla piattaforma streaming sia imminente. Dovremo infatti aspettare il 2021 per vedere di nuovo Falcon e Il Soldato d'Inverno in azione, ma magari a breve ci verrà comunicata una più precisa data d'uscita. Incrociamo le dita!