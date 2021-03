Falcon & The Winter Soldier: Sebastian Stan: 'Sarà un lungo viaggio interiore per Bucky'

Bucky Barnes è uno dei personaggi più poliedrici del Marvel Cinematic Universe. Nel corso degli anni è passato dall'essere il migliore amico di Steve Rogers, all'essere una potente arma dell'Hydra ed infine diventato uno degli eroi che hanno salvato il pianeta dalla furia di Thanos.

Tutti questi cambiamenti non sono di certo stati semplici per il personaggio interpretato da Sebastian Stan e per tale ragione, l'attore intervenuto nel corso per la conferenza stampa globale per The Falcon and the Winter Soldier, ha rivelato che la serie Disney+ si concentrerà sui trami di Bucky Barnes:

"Cresci e cambi con il personaggio ... Bucky non è mai uguale a se stesso, cambia sempre e devi fare i conti con questi cambiamenti. Ad esempio ora sta affinando il suo senso dell'umorismo per così dire...In questa serie affronteremo la dinamica del suo rapporto con Sam Wilson tutto questo è andato di pari passo con l'evoluzione del mio rapporto con Anthony Mackie. Sarà un lungo viaggio interiore questo per Bucky, dovrà affrontare tutti i suoi traumi e tutti i suoi demoni".

Stan in una precedente intervista aveva detto: "Non abbiamo mai avuto la possibilità di capire appieno da dove vengono, non sono personaggi che sono stati approfonditi nel corso di un film. Ma è davvero bello avere l'azione dei film ma poter dire qualcosa in più su di loro, davvero bello".

Intanto Kevin Feige ha rivelato di avere già qualche idea per la seconda stagione, ma ciò non significa che questa entrerà necessariamente in produzione. Mackie ha invece rivelato che lo scudo di Cap è un grosso onere, e che non sarà facile trovare un degno successore.