Falcon & The Winter Soldier, ci sarà una seconda stagione? Ecco cosa ne pensa Nate Moore

La prima stagione di Falcon and the Winter Soldier sta per concludersi, e visto che la Disney ha deciso di far concorrere la serie per gli Emmy Awards come serial dramma e non nella categoria delle serie limitate come WandaVision, questo ha fatto pensare a molti che potrebbe esserci una seconda stagione dello show con Sam e Bucky.

Anche il produttore dei Marvel Studios Nate Moore, sembra aver confermato la possibilità di una seconda stagione di Falcon and The Winter Soldier.

"Abbiamo avuto molte idee e abbiamo tentato di stabilire una strada da seguire, ma francamente anche noi, con tutte le difficoltà della pandemia, abbiamo pensato prima di tutto a concludere i lavori in tempo per fare uscire la serie quanto prima. Si spera che alla fine di questa stagione si riesca a rintracciare tutto il potenziale per una prossima stagione".

Il produttore ha anche parlato delle differenze tra Falcon e Winter Soldier e WandaVision. Moore ha spiegato che i Marvel Studios hanno affrontato ogni progetto in modo molto diverso.

"Penso che WandaVision sia uno spettacolo che puoi fare solo una volta. Non si può tornare a quella realtà. A mio avviso si tratta di una storia completa per quel personaggio, abbiamo raccontato tutto ciò che si poteva raccontare, mentre Falcon e Winter Soldier tratta davvero, per me, dell'eredità e di ciò che è un supereroe, attraverso le lenti di Captain America e il suo scudo. La storia viene raccontata attraverso questi diversi personaggi. E questa è una storia che penso tu possa rivedere nelle stagioni successive perché è una storia intramontabile. È una conversazione".

Intanto, Sebastian Stan sembra avere già dei nuovi progetti lavorativi per quando finirà Falcon and The Winter Soldier, e naturalmente sarà coinvolto anche il suo BFF Anthony Mackie.