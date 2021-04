Falcon & The Winter Soldier, Spellman: 'Esiste davvero una trama perduta'

Nonostante Falcon and The Winter Soldier si sia ormai ufficialmente conclusa, sul web continuano a circolare molte teorie sulla serie Disney+. Una di queste vuole che i produttori abbiano deciso di tagliare una storyline perchè troppo vicina alla pandemia che il mondo sta attualmente vivendo.

Il creatore di Falcon and The Winter Soldier Malcolm Spellman ha confermato che c'era una trama che poi è andata perduta nel corso dei lavori di produzione ma, questa non aveva in nessun modo a che fare con un virus altamente letale.

"Mi è stato detto che dovevo smetterla di parlare di questa trama perduta, Ma si tratta di qualcosa che ho veramente adorato, e non aveva nulla a che fare con la pandemia ... Voglio vedere se riusciamo a convincere alcuni degli scrittori a farci un libro perché penso che Kevin [Feige] abbia captato il suo potenziale visto che mi è stato detto di smetterla di parlarne".

Sebbene sia stato chiarito che nessuna trama "pandemica" è stata creata per la serie, il Marvel Cinematic Universe ha creato moltissimi parallelismi tra quelle che sono le conseguenze del Blip e gli effetti che il Covid-19 ha avuto a livello globale.

"È piuttosto interessante, come vedrete in molti dei nostri prossimi progetti, ci saranno molti parallelismi con il Blip, sembrerà che le persone stiano parlando della pandemia di Covid-19", ha detto in precedenza a Variety il presidente della Marvel Kevin Feige.

Intanto il nuovo Captain America ha ufficialmente preso il posto di Steve Rogers sui social media.