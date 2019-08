Falcon & The Winter Soldier spiegherà la reazione del MCU al Captain America nero

Falcon & The Winter Soldier sarà la prima delle attesissime serie televisiva che i Marvel Studios rilasceranno per Disney+, e la storia che verrà raccontata affronterà le conseguenze del ritiro di Captain America dopo Avengers: Endgame.

Lo showrunner Derek Kolstad, co-creatore della serie di film di John Wick, è recentemente comparso sulla pagina ufficiale Twitter di Discussing Film per parlare con i fan della serie che avrà per protagonisti Sebastian Stan ed Anthony Mackie: nella sessione di domande e risposte, gli è stato chiesto se lo spettacolo avrebbe affrontato la reazione del mondo ad un Capitan America nero, dato che Sam Wilson ha ereditato lo scudo di Steve Rogers alla fine del film dei fratelli Russo.

La risposta di Kolstad è stata lapidaria: "Assolutamente si", ha affermato, senza rivelare altri dettagli in merito.

Voci precedenti avevano indicato che la storia sarebbe ruotata intorno alle pressioni di alcuni rappresentanti del governo per impedire a Falcon di operare come nuovo Capitan America; le voci recentemente sono state rafforzate dall'annuncio di Wyatt Russell come US Agent, un nuovo supersoldato scelto proprio dal governo.

Inoltre, lo stesso Mackie ha confermato che Sam Wilson avrebbe continuato a farsi chiamare Falcon.

