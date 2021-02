Falcon & The Winter Soldier, lo spot conferma il rating: sarà vietata ai minori di 14 anni

Erano già trapelate da alcuni giorni voci in merito al possibile rating di Falcon and The Winter Soldier. Inizialmente si pensava che la serie sarebbe stata catalogata come vietata ai minori di 16 anni ma, a quanto pare un nuovo spot cambia le carte in tavola.

Un nuovo spot televisivo per Falcon and the Winter Soldier rivela che la serie Disney+ sarà valutata TV-14, ovvero vietata ai minori di 14 anni, per via del linguaggio esplicito e delle scene d'azione piuttosto violente che saranno incluse nello show.

A giudicare dai commenti del cast e della troupe, sembra che Falcon and the Winter Soldier avrà un tono più vicino a Captain America: The Winter Soldier di qualsiasi altro progetto Marvel. La serie sarà una buddy comedy sfruttando la chimica naturale che intercorre tra Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma potrà contare anche su una pesante componente di spionaggio che è mancata ad esempio in WandaVision.

La serie probabilmente rivelerà chi sarà il prossimo Capitan America dopo gli eventi di Avengers: Endgame ma l'interprete di Falcon ha rivelato di non aver di certo accettato l'eredità di Cap. Bisognerà vedere insomma come andranno a finire le cose. Intanto vi ricordiamo che Falcon and The Winter Soldier debutterà su Disney+ il prossimo 19 marzo.