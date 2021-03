Falcon & The Winter Soldier, ci sarà una stagione 2? La risposta della regista!

Manca solo una settimana prima che Falcon and the Winter Soldier arrivi finalmente su Disney+, a pochi giorni dalla conclusione di WandaVision i fan scopriranno cosa è successo ai due Avengers dopo gli eventi di Avengers: Endgame e come sarà risolta la questione dell'eredità di Captain America.

In aggiunta a tutte le domande che si porta dietro la premessa della serie tv con Anthony Mackie e Sebastian Stan, però, molti fan già si chiedono se questo nuovo show MCU per Disney+ avrà una seconda stagione.

I creatori di WandaVision hanno già confermato che non ci sono piani per altri episodi, dato che la storia di Scarlet Witch proseguirà in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ma che dire di Sam Wilson e Bucky Barnes e delle loro avventure? La regista della serie Kari Skogland ha recentemente parlato con The Direct a proposito di questo argomento, e durante l'intervista ha dichiarato:

"Per me è difficile rispondere, ma posso dire che spero che una seconda stagione ci sarà. Non ho idea se ci sarà o meno, ma so che con questi personaggi ci sono sempre nuove storie da raccontare".

Ricordiamo che la serie vedrà Falcon e Winter Soldier ereditare lo scudo di Captain America dopo il ritiro di Steve Rogers a seguito degli eventi di Avengers: Endgame; il Barone Zemo però è pronto a tornare all'attacco e continuare la sua crociata anti-supereroi iniziata durante Civil War, mentre il governo sta preparando un nuovo Captain America da schierare per i propri interessi.

Per altri approfondimenti ecco le prime reazioni alla serie e guardate anche il nuovo spot di Falcon & The Winter Soldier.