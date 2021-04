Falcon & The Winter Soldier, Steve Rogers è sulla luna? L'origine della teoria

Fin dall'inizio di The Falcon and The Winter Soldier, uno dei grandi misteri dello show è stata la sorte di Steve Rogers a.k.a. Captain America, un quesito al quale non abbiamo ancora trovato risposta. Tuttavia, sia al di fuori che all'interno della storia, le teorie sono tantissime, inclusa quella che vorrebbe l'eroe sulla luna. Ma da dove è nata?

Il povero Torres voleva solo sapere. Così nel primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, quando si è presentata l'occasione, l'agente si è rivolto a Sam Wilson (Anthony Mackie) con questo quesito: "Devo chiedertelo, perché online si trova veramente di tutto, tante teorie su Steve. Alcune davvero assurde, folli davvero. Alcuni credono che lui si trovi in una base segreta... Sulla Luna. Ad osservarci da lontano".

"Beh posso assicurati che non devi prendere sul serio quelle persone" ha risposto perplesso l'Avenger.

E giusto per esserne sicuri, Torres ha chiesto conferma: "Quindi non lo hai tipo, aiutato ad arrivare sulla luna?".

Ma da dove è nata l'idea di far chiedere al suo personaggio una cosa tanto buffa quanto specifica? Lo ha spiegato l'interprete di Joaquin Torres, Danny Ramirez, ai microfoni di Comicbook.

"Stavamo un po' giocando su questa cosa mentre stavamo girando quella scena" ha affermato l'attore "Continuavo a fare tutte queste domande, e chiedere tutte queste cose, del tipo 'Dove sta andando?'. E così ci siamo divertiti parecchio con quella scena, ho cercato di esplorare più aspetti, come la vita di Sam [adesso che Steve non c'è]. E abbiamo buttato lì la cosa, giocando con le diverse possibilità che ci forniva quel dialogo".

"Ma sì, alla fine il punto era 'Dov'è Steve?' e abbiamo giocato su questa cosa" ha infine ribadito.

Arrivati all'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, che sarà disponibile tra poche ore, continuiamo ancora a chiederci che fine ha fatto Steve Rogers, dato che l'ultima volta che noi spettatori lo avevamo visto era stato in Avengers: Endgame, quando una sua versione più anziana aveva affermato di essere rimasto nel passato a vivere la sua vita con Peggy. Secondo voi quale sarà la risposta?