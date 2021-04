Falcon & The Winter Soldier: gli stuntmen in azione nel nuovo video backstage!

I primi tre episodi di The Falcon and the Winter Soldier sono disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, e la serie con Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp e Daniel Brühl sta divertendo i fan come non mai grazie alle sue dosi di azione vecchio stile.

Dopo le sperimentazioni sfrenate e surreali di WandaVision, infatti, la seconda serie tv dei Marvel Studios è un ritorno alle atmosfere action e spy con le quali il Marvel Cinematic Universe si era già cimentato tramite film come Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, ma per poter realizzare così tante sequenze adrenaliniche c'è bisogno di un grande team di stunt-men.

Potete vederli all'opera in questo video dietro le quinte pubblicato sul social network Instagram da Dave Macomber.

Recentemente la regista della serie, Kari Skogland, aveva parlato proprio del livello qualitativo delle scene action di The Falcon & The Winter Soldier: "Nel caso specifico della scena di volo ho studiato molto anche su Internet, cercando vari gruppi di paracadutisti e cose del genere, quei sensazionali video realizzati con le GoPro. Penso sia un'esperienza incredibile, quindi volevo che il pubblico si santissime come Falcon, come se gli spettatori in quelle scene stessero volando con lui. Ed è quello che ci hanno insegnato quelle telecamere e quel tipo di estetica. E' stato difficile mettere insieme tutti i nostri ragazzi e farli saltare dagli aerei con delle tute alari, ma abbiamo avuto una squadra fantastica".

Per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione di Falcon & The Winter Soldier 3 e la nostra intervista a Erin Kellyman, interprete di Karli.