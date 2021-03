Falcon & The Winter Soldier, svelate le origini del nuovo Captain America

Di Wyatt Russell e dei suoi film migliori vi abbiamo parlato sui canali di Everyeye Cinema, qui in Everyeye Serie TV cerchiamo di capire nel dettaglio il suo nuovo Captain America, parte integrante dell'episodio 2 di Falcon & The Winter Soldier.

Intitolata "The Star-Spangled Man", la seconda puntata della seconda serie tv Marvel Studios svela infatti tantissimi retroscena sul nuovo Cap interpretato dal figlio di Kurt Russell: all'anagrafe John Walker, è sposato con Olivia (interpretata da Gabrielle Byndloss) ed è seguito passo passo dal suo migliore amico Lamar (Clé Bennett), che in azione veste i panni della sua spalla destra Battlestar.

Tramite un servizio giornalistico sulla sua biografia, gli spettatori hanno scoperto il suo lungo curriculum nelle forze armate statunitensi, impreziosito dalla bellezza di tre medaglie al valore. Nel corso della sua militanza nell'esercito USA, Walker ha svolto una marea di missioni di antiterrorismo e missioni di salvataggio di ostaggi, e un team dei migliori scienziati del governo lo ha definito come il culmine dell'atletismo e dell'intelligenza umana. E' lo stesso John, del resto, a chiarire di non essere come altri famosi Avengers: non ha dei superpoteri o dei pericolosi gadget tecnologici, è semplicemente un soldato devoto alla nazione e munito di tantissimo "coraggio", come quello che Steve Rogers ha dimostrato di avere prima di ottenere il siero del Super Soldato che gli ha conferito i suoi poteri.

La sua missione è quella di vestire i panni del più grande e famoso soldato d'America e far sentire le persone al sicuro.

