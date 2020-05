Falcon & The Winter Soldier, svelato il ruolo segreto di un attore di Star Wars?

Sembra che tra il Marvel Cinematic Universe e lo Star Wars Universe amino scritturare membri del cast provenienti dai due franchise, infatti è già successo in passato, e sembra che adesso si intraveda un altro "passaggio" di Multiverso all'orizzonte.

Pare ci possa essere un attore proveniente da Star Wars ad interpretare una parte in "Falcon and The Winter Soldier". Ma chi sarebbe questo misterioso interprete? L'ipotesi parlerebbe di Erin Kellyman, attrice proveniente da "Solo: A Star Wars Story" dove interpretava il ruolo di Enfys Nest, leader dei dissidenti Cloud Riders che daranno linfa vitale alla Resistenza nello spin-off della saga ufficiale.

Non ci sono conferme formali riguardo la sua presenza nel cast, ma negli ultimi mesi prima che la pandemia globale fermasse le produzioni l'attrice si trovava "casualmente" negli stessi luoghi di produzione di "Falcon and The Winter Soldier" a girare alcuni show segreti proprio nelle location in cui Disney+ stava temporaneamente girando la serie. Solo coincidenze, o potrebbero essere lette come conferme della sua partecipazione alla nuova serie tv firmata MCU?

