Falcon & The Winter Soldier: il teaser italiano ci da appuntamento al 19 marzo

Manca sempre meno all'arrivo di Falcon & The Winter Soldier, la seconda serie Disney+ che ci permetterà di immergerci pienamente nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. E la piattaforma straming ha deciso di rilasciare un nuovo teaser in italiano per tentare di colmare l'attesa.

Come ormai sappiamo piuttosto bene, la serie sarà ambientata dopo i fatti di Avengers: Endgame e vedremo Sam Wilson e Bucky Burnes che tenteranno di fare i conti con un mondo orfano di Capitan America. Il teaser di Falcon and The Winter Soldier che potete vedere di seguito, ci presenta brevemente il personaggio di US Agent, che nel corso della serie è interpretato da Wyatt Russell. Questo personaggio è stato tenuto fin qui molto lontano dal marketing dello show.

Resta da capire chi raccoglierà l'eredità di Cap. Fin qui Anthony Mackie ha rivelato che il suo personaggio Sam Wilson non ha di certo accettato questo ruolo. Una delle immagini promozionali rilasciate nei giorni scorsi fa ipotizzare che nella realtà dei fatti Steve Rogers sia morto e che dunque, presto o tardi, qualcuno dovrà prendere il suo posto in un mondo che deve ancora pagare gli effetti dello schiocco delle dita di Thanos. Falcon and The Winter Soldier sarà tra l'altro vietato ai minori di 14 anni.

Cosa vi aspettate da questo show? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.