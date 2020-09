Falcon & The Winter Soldier: è una dei Thunderbolts quella nella nuova foto dal set?

Una nuova foto arrivata sul social network Instagram dopo essere trapelata dal set dell'attesissima serie tv Falcon & The Winter Soldier mostra Batroc il Saltatore con il misterioso personaggio interpretato da Erin Kellyman.

Il ritorno di Batroc il Saltatore, personaggio visto per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe durante le prime scene di Captain America: The Winter Soldier dei fratelli Russo, era già stato anticipato da alcune foto precedentemente arrivate sui social, ma nell'immagine in calce lo potete vedere a colloquio con la giovane attrice di Solo: A Star Wars Story.

Prima che questa immagine trapelasse, il portale Murphy's Multiverse aveva condiviso la descrizione di una sequenza che sembrerebbe coincidere con ciò che vediamo nel post: la descrizione raccontava del personaggio della Kellyman che, in un parco, usava il suo superpotere per impressionare Batroc, e l'abilità della ragazza costringeva tutti i presenti a guardare i propri cellulari simultaneamente come in una specie di trance.

Ciò ha alimentato la speculazione che la Kellyman possa interpretare Songbird, un membro del supergruppo dei Thunderbolts, che le voci di corridoio già da tempo vogliono prossimo ad esordire nel MCU. Sebbene non sia confermato chi interpreterà la Kellyman in Falcon & The Winter Soldier, questa foto conferma il suo casting e aggiunge credibilità alla descrizione della scena menzionata in precedenz, dato che nei fumetti il potere di Songbird consiste proprio nella manipolazione della mente, oltre che quella di usare la sua voce per manipolare il suono al fine di formare oggetti solidi.

Insomma, si tratta ancora di speculazioni ma se davvero interpretasse Songbird e se davvero la serie tv porrà le basi per l'arrivo dei Thunderbolts, allora la presenza di Erin Kellyman nel MCU potrebbe rivelarsi sempre più importante in futuro.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.