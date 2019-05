Falcon & The Winter Soldier: torneranno Daniel Bruhl e Emily Van Camp

Avengers: Endgame sarà anche il film dei record (ad oggi 2.6 miliardi dollari incassati nel mondo) ma una cosa è certa: ha lasciato aperte alcune domande e non ha risposto ad altre.

Ovviamente parliamo della storia di Captain America (Chris Evans), il cui arco narrativo si conclude ufficialmente nel film, lasciando spazio a svariate domande. In primis, il futuro di alcuni personaggi legati alla sua mitologia come l'Agente 13, Sharon Carter o un villain come Zemo, combattuto da lui in Captain America: Civil War.

Ma Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, aveva svelato, in un recente Q&A su Reddit, che ama molto "ripescare" i personaggi 'perduti' a sorpresa, e cosi è stato anche per quelli sopracitati. Deadline conferma, infatti, che nella nuova serie televisiva Falcon & The Winter Soldier rivedremo anche Sharon Carter, interpretata da Emily Van Camp, e Zemo, interpretato nuovamente da Daniel Bruhl; a questo punto la serie inizia a farsi piuttosto interessante, per quanto ci riguarda.

Anthony Mackie riprenderà i panni di Sam Wilson a.k.a. Falcon e Sebastian Stan quelli di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno; quest'ultimo spera che, nel serial, Bucky si rifaccia una vita dopo la scelta di Steve alla fine di Endgame.

Stando a Deadline, la serie dovrebbe affrontare anche la conseguenza della decisione di Steve Rogers di lasciare a Sam Wilson il compito di diventare il nuovo Captain America. Kari Skogland (Mad Rabbit, The Handmaid’s Tale) dirigerà l'intera miniserie composta da sei episodi e scritta da Malcolm Spellman (Empire).

La serie debutterà nell'agosto del 2020 sulla nuova piattaforma digitale Disney+.