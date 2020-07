Falcon & The Winter Soldier, trapelato il nuovo costume di Sam Wilson: la foto!

Qualche minuto fa sul social network Twitter è comparsa una nuova immagine per del materiale promozionale di Falcon & The Winter Soldier che ha permesso ai fan di dare un'occhiata molto chiara sul nuovo costume di Sam Wilson, che come noto ha raccolto il testimone di Cap dopo Avengers: Endgame.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il packaging per un'automobilina Hot Wheels presenta il nuovo look alla tuta di Anthony Mackie nell'attesissima serie per il servizio di streaming on demand Disney+: i fan non hanno visto nuovo materiale ufficiale per The Falcon e il Winter Soldier dal breve annuncio per il Super Bowl che ha debuttato all'inizio di quest'anno, ma le immagini in basso vanta un costume nuovo di zecca per il co-protagonista dello show, che ricorda vagamente le tute quantiche degli Avengers e soprattutto pare fare spazio ad un porta-scudo legato dietro la schiena.

Cosa ne pensate della nuova tuta del Falcon di Anthony Mackie? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Falcon and the Winter Soldier inizialmente avrebbe dovuto debuttare su Disney Plus ad agosto 2020, ma la data di premiere è cambiata a causa dei rallentamenti delle riprese causati della lockdown preventivo per la pandemia di COVID-19. All'inizio di luglio 2020, tuttavia, alla serie prodotta da Kevin Feige è stato dato il via libera per riprendere i lavori riprese in Repubblica Ceca. Secondo quanto riferito, dovrebbe debuttare entro la fine del 2020.