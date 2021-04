Falcon & The Winter Soldier: un video ci mostra il viaggio del nuovo Captain America

L'ultimo episodio di Falcon and The Winter Soldier ci ha finalmente permesso di incontrare il nuovo Captain America. Diciamocelo chiaramente, ormai sapevamo tutti chi sarebbe stato ma questo di certo, non ha reso meno interessante questa serie Disney+.

Proprio la casa di Topolino nelle ultime ore ha condiviso un breve video in cui mostra lo spettacolare viaggio compiuto da Sam Wilson nel corso di questi 6 episodi, e ci permette di cogliere quanto il personaggio sia cresciuto e soprattutto come abbia deciso di accettare quello scudo appartenuto a Steve Rogers.

Ora che The Falcon and the Winter Soldier si è concluso, i fan sono ansiosi di vedere cosa riserverà il futuro non solo al nuovo Captain America ma anche al suo braccio destro Bucky Barnes / Winter Soldier. Sembra che la loro prossima avventura li porterà sul grande schermo. È stato di recente annunciato infatti che Captain America 4 è ufficialmente in lavorazione dai Marvel Studios con Malcolm Spellman si occuperà della sceneggiatura con Dalan Musson.

Intanto non è ancora chiaro il destino di John Walker dopo la fine di Falcon and The Winter Soldier. Il suo interprete Wyatt Russell ha infatti rivelato di non essere certo del suo futuro nel Marvel Cinematic Universe, sembra però chiaro al pubblico che la storia del neo-nato US Agent non si è ancora esaurita.