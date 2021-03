Falcon & The Winter Soldier, ci saranno anche dei villain 'non-umani'!

Nel corso di una recente intervista promozionale Kari Skogland, regista dell'attesissima serie tv Falcon & The Winter Soldier, ha anticipato nuovi dettagli sui misteriosi villain del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

A quanto pare, infatti, i super soldati umani non saranno gli unici cattivi contro cui Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) dovranno lottare nel corso della serie. Parlando con The Direct in un ampio tour stampa per lo show, il cui esordio è previsto il prossimo venerdì 19 marzo, la regista ha affermato che la serie farà un lavoro eccezionale nel rimpolpare i cattivi del Marvel Cinematic Universe.

"Mi hanno sempre affascinato i concetti e le idee che ci sono dietro i personaggi negativi, e quello che amo di questa serie è che bene o male siamo stati in grado di trascorrere parecchio tempo non solo con i buoni, ma anche con i cattivi. Per cercare di conoscerli e capirli un po' meglio. Quindi, in quanto esseri umani, o non umani a seconda dei casi, comprenderemo un po' di più le loro motivazioni. Questo renderà la serie molto sfumata, piena di zone grigie più complesse. Nessuno sarà del tutto cattivo, e nessuno sarà del tutto buono. Ci sono tante direzioni diverse da esplorare".

Al momento, le informazioni trapelate sulla serie hanno anticipato solo che Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story) interpreterà un personaggio di nome Karli Morgenthau, probabilmente una versione femminile del celebre villain maschile Flag-Smasher. Secondo voi, oltre ovviamente al Barone Zemo di Daniel Bruhl, quali altri personaggi potrebbero apparire nella serie?

Per altri approfondimenti ecco le possibilità di una stagione 2 per la serie e le prime anticipazioni sulla durata degli episodi.