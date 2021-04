Falcon & The Winter Soldier: Walker sfoggia un nuovo scudo nell'ultimo trailer

Il nuovo trailer di Falcon and The Winter Soldier ci permette di dare un primo sguardo a quella che probabilmente sarà una delle scene salienti dei prossimi due episodi. Sam e Bucky sono pronti ad affrontare un inatteso "nemico" che può contare però su un nuovo scudo.

Stiamo parlando naturalmente del Cap di Wyatt Russell che nell'episodio 4 di Falcon and The Winter Soldier, dopo aver preso l'ultima fiala del siero del supersoldato, ha ucciso con efferata violenza uno dei Flag-Smashers, finendo col diventare così un bersaglio incontrollabile.

In particolare, in una delle scene del nuovo trailer, notiamo che Walker sembra essere entrato in possesso di un nuovo scudo che sembra essere addirittura molto più robusto di quello precedente. In una particolare inquadratura, possiamo osservare che lo scudo presenta i soliti colori ma, nella parte centrale, la circonferenza azzurra è suddivisa in vari spicchi mentre l'anello rosso finale sembra essere in parte più grosso.

Non è ancora chiaro naturalmente come sia potuto entrare in possesso di questo nuovo scudo, visto che con tutta probabilità, dopo i fatti dell'ultimo episodio, il personaggio interpretato da Wyatt Russel non disponga più dell'appoggio dei cittadini e dell'esercito americano. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nei due episodi che ci separano dalla fine.