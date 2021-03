Falcon and the Winter Soldier meglio di WandaVision: è il migliore debutto su Disney+!

Se già WandaVision si era affermata come la serie più vista in streaming nel periodo della sua uscita, The Falcon and the Winter Soldier sta già ottenendo dei risultati ancora più straordinari. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, la serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan ha firmato il miglior debutto di sempre su Disney+.

Intitolata "Il nuovo ordine mondiale", il primo episodio dello show ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame ha infatti superato le premiere di WandaVision e The Mandalorian 2 diventando la puntata d'esordio più vista di sempre sulla piattaforma nel corso dei primi tre giorni, su scala globale, compresi i mercati internazionali (come quello indiano) in cui è attivo Hotstar.

Il servizio streaming della Casa di Topolino è stato lanciato a novembre 2019 e, oltre alla serie Marvel e Star Wars - di cui sono in arrivo tra le altre anche una serie su Loki con Tom Hiddleston e uno show prequel di Rogue One con Cassian Andor - ha visto il debutto di titoli originali quali High School Musical: The Musical: The Series e le docuserie Marvel's Hero Project, The Imagineering Story, e The World According to Jeff Goldblum.

I restanti 5 episodi della serie, lo ricordiamo, sono in arrivo su Disney+ ogni venerdì alle ore 9 di mattina fino al prossimo 23 aprile. Per altri approfondimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier 1x01.