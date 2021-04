Falcon & The Winter Soldier, Wyatt Russell ha appena anticipato il ritorno di Chris Evans?

Nel corso di una recente intervista promozionale Wyatt Russell, interprete del nuovo Captain America nell'acclamata serie tv Marvel Studios The Falcon & The Winter Soldier, potrebbe essersi lasciato sfuggire una grossa anticipazione su Chris Evans.

Quando gli è stato chiesto se avesse mai incontrato l'interprete di Steve Rogers dal vivo, il figlio di Kurt Russell - che nell'episodio 4 di The Falcon & The Winter Soldier ha dato il meglio di sé nei panni di John Walker - ha risposto:

"Se ho mai incontrato Chris Evans? Penso di averlo fatto, si. Non dico che sia stato un incontro da 'oh mio dio posso stringerti la mano', ma credo di essere passato vicino a lui da qualche parte e di averlo guardato negli occhi. Lo so che questo mi fa sembrare uno stalker, che non conta come incontrare qualcuno per davvero. Ma immagino che dovreste aspettare fino alla fine della serie, e poi tutti direte, 'Oh, wow!'".

Come al solito per le produzioni di Kevin Feige, nelle quali gli attori sono addestrati militarmente a replicare con risposte non-risposte durante le interviste, Wyatt Russell non ha scoperto le proprie carte limitandosi a girare intorno alla questione, ma i fan sui social adesso si stanno chiedendo: Steve Rogers farà un'apparizione durante The Falcon & The Winter Soldier?

Del resto il personaggio interpretato da Chris Evans è ancora (teoricamente) vivo e vegeto dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie tv con Anthony Mackie e Sebastian Stan in precedenza ha scherzato su una sua permanenza sulla Luna e qualche mese fa Deadline aveva segnalato il ritorno dell'attore in un progetto Marvel Studios, anche se gli stessi Evans e Feige si erano affrettati a 'smentire'.

L'unica cosa certa è che mancano due episodi alla conclusione di Falcon & The Winter Soldier, quindi i fan non dovranno attendere ancora a lungo per scoprire come si risolverà la questione. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.