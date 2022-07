Falcon & The Winter Soldier, Wyatt Russell: 'James Gunn mi ha convinto ad accettare'

Sebbene non sia sappia ancora quale sarà il destino di John Walker dopo Falcon and The Winter Soldier, Wyatt Russell ha rivelato di essere stato convinto da James Gunn ad accettare il ruolo di questo nuovo personaggio del MCU e non suo padre Kurt come molti pensavano.

In un'intervista con Collider l'attore ha ammesso che è stato il regista di Guardiani della Galassia a spronarlo a vestire i panni di U.S. Agent, nonostante le sue molteplici reticenze ad entrare a far parte di un franchise tanto famoso.

“Conoscevo un paio di persone che ci avevano lavorato. La persona che ho chiamato e che ho ascoltato per davvero però è stata James Gunn. Siamo diventati amici perché ha prodotto un film in cui era presente mia moglie (Meredith Hagner), chiamato Brightburn. James è un grande regista e mi sono sempre affidato a alle idee dei grandi cineasti. Sono quelli che stanno facendo i film e sono quelli che hanno le mani su tutti i pulsanti, quindi hanno un'esperienza diretta delle cose".

Russell ha poi aggiunto: "James Gunn mi ha convinto ad accettare. Non sapevo chi fosse il personaggio in questione quando me lo hanno affidato e lui mi ha dato degli ottimi consigli. Mi ha detto che sarebbe stato fantastico lavorare in questo mondo. Mi ha dato fiducia e mi ha fatto sentire come se potessi fare davvero qualcosa per questo personaggio. Il suo giudizio per me p stato fondamentale".

Se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione di Falcon and The Winter Soldier e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dell'interpretazione di Wyatt Russell.