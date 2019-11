È Falcon vs. Winter Soldier su Instagram per l'annuncio di inizio riprese della serie

Anthony Mackie e Sebastian Stan si litigano l'account Instagram dei Marvel Studios per annunciarci l'inizio delle riprese di The Falcon and The Winter Soldier.

Anche se lo sapevamo già, sentirselo ripetere da Sebastian Stan e Anthony Mackie non guasta di certo.

A rendere noto l'inizio delle riprese di The Falcon and The Winter Soldier ci aveva infatti già pensato Malcolm Spellman, sceneggiatore della serie, che con un tweet ci aveva informati dell'importante avvenimento.

Adesso però, i due attori protagonisti della serie tv di Disney+, Mackie e Stan, "bisticciano" tra di loro per decidere chi avrà l'onore di annunciarci l'avvio della produzione dello show.

In un divertente video che trovate anche in calce alla notizia, in cui sono raccolte tutte le storie dell'account ufficiale dei Marvel Studios, entrambi dichiarano di essere stati incaricati di gestire il profilo per l'occasione. Una volta scoperto il double booking, per così dire, inizia la competizione.

"Cosa? Cosa è appena successo? Ho sentito che anche Sebastian ha ricevuto il mio stesso incarico. Chi gli ha dato la password? Questo è ridicolo!" esclama indignato Mackie.

Ma la risposta di Stan non tarda ad arrivare: "Si beh, non so di cosa stia parlando, perchè la verità è che io sono quello che è in giro da più tempo, quindi lui ha torto, io ho ragione, e questo è quanto".

Alla fine i due trovano un compromesso, e decidono di annunciare insieme ciò che tutti stavamo aspettando (pur già sapendolo): le riprese di The Falcon and The Winter Soldier sono ufficialmente iniziate.