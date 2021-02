Falcon & Winter Soldier: 5 personaggi che potrebbero diventare il prossimo Captain America

The Falcon and the Winter Soldier sta nascondendo molto bene il prossimo Captain America, infatti gli indizi su chi raccoglierà lo scudo dopo Steve Rogers sono davvero pochi e non così scontati, i fan non vedono l’ora di scoprire chi porterà avanti il suo lavoro.

Anthony Mackie ha rivelato che entro la fine della serie Disney+ sapremo chi sarà il prossimo Captain America del Marvel Cinematic Universe, ma intanto proviamo a fare delle ipotesi.

Sam

Sam Wilson potrebbe essere considerato l’erede di Steve Rogers, soprattutto dopo il finale di Avengers: Endgame. Mackie ha però ribadito che Sam non ha accettato lo scudo alla fine di Endgame dicendo: "Se ricordate, ha detto a Steve: non mi sembra giusto perché questo scudo è tuo" e questo lascia la partita aperta ad ogni possibilità.

Bucky

Bucky Barnes potrebbe essersi risentito dopo la scelta di Steve di dare lo scudo e il mantello a Sam Wilson. La riluttanza di Sam potrebbe essere ancora più frustrante per Bucky e aumentare la tensione tra loro, soprattutto considerando che il governo vorrebbe creare il proprio Capitan America con U.S. Agent. Ma forse diventare Capitan America segnerebbe la crescita logica e giusta del personaggio di Bucky.

John Walker

Wyatt Russell farà il suo debutto nell'MCU nei panni di John Walker, conosciuto come U.S. Agent, che sarebbe ideologicamente molto diverso da Rogers, ma è l'uomo che il governo vuole succedere a Steve. Walker rappresenterebbe una forma più pericolosa ed estrema di patriottismo mentre la posizione di Steve si era ammorbidita durante il suo arco.

Danielle Cage

E se il prossimo Captain America fosse una donna? Questa è un’opzione molto lontana al momento a causa di problemi con alcuni personaggi ma nei fumetti il ruolo viene ripreso da Danielle Cage, figlia di Jessica Jones e Luke Cage. Abbiamo visto Luke e Jessica nelle serie Netflix/Marvel ormai cancellate, interpretati da Mike Colter e Krysten Ritter, ma forse potrebbero tornare nel MCU e con loro potrebbe fare il suo debutto anche Danielle. Kevin Feige interpellato sul loro ritorno ha detto "mai dire mai".

Steve Rogers

Con la Fase 4 ora ufficialmente iniziata con WandaVision le voci su un ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America si fanno sempre più insistenti. Il suo Rogers ha concluso il suo ciclo in Avengers: Endgame che lo ha visto viaggiare indietro nel tempo per trascorrere il resto della sua vita con l'agente Peggy Carter. Se dovesse tornare del tutto, o anche solo per una breve apparizione, magari sarà lui a scegliere il suo erede, di nuovo, vista la riluttanza di Sam ad accettare l’incarico.



E voi chi vorreste vedere raccogliere l'eredità di Steve e di Chris Evans, che dal 2011 ha portato Captain America sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti!