Falcon & Winter Soldier: Marvel annuncia il titolo provvisorio dello show

Nonostante sia appena uscito al cinema Avengers: Endgame, i Marvel Studios non hanno certamente finito le cartucce. Con un film in produzione, lo studio di Burbank sta lavorando ad altri due progetti per il cinema oltre ad una nuova serie tv per Disney+. Lo show è Falcon & Winter Soldier ed ora gli è stato assegnato un titolo provvisorio.

DiscussingFilm ha rivelato poco fa su Twitter che il titolo provvisorio per la serie è Tag Team, chiaro riferimento all'amicizia tra i due protagonisti. Il report afferma inoltre che la produzione dovrebbe iniziare ad Atlanta intorno a metà agosto.

Sebastian Stan era presente al MCM di Londra lo scorso fine settimana e ha svelato alcuni dettagli ai fan, soprattutto riguardo la dinamica tra i due personaggi, molto diversi fra loro. Inoltre è stato annunciato che Helmut Zeno (Daniel Brühl) e Sharon Carter (Emily VanCamp) dovrebbero essere presenti nello show.



"Penso che sia tempo per Bucky di avere un'identità al di fuori delle circostanze in cui l'abbiamo incontrato" ha dichiarato Stan "Quindi non lo so, potrebbe fare ogni genere di cose. Potrebbe anche avere un appuntamento, non lo so, è un mondo strano la fuori. App, cose del genere. Non so cosa farà. Penso che ci si occuperà molto del personaggio di Anthony e di Anthony stesso. Mi diverto a lavorare con Anthony".

Sebastian Stan vorrebbe diventare regista dello show, come ha dichiarato nei giorni scorsi e chissà che non possa già dirigere uno degli episodi, in futuro. Nel frattempo tornerà nel ruolo che l'ha reso noto nel Marvel Cinematic Universe. Con una novità: Bucky avrà un nuovo look.