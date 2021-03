Falcon & Winter Soldier, ecco il surreale deepfake con Billy Dee Williams e Mark Hamill

Per celebrare l'uscita di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, un canale YouTube specializzato in deepfaker ha deciso di ricreare il trailer della serie Marvel sostituendo Anthony Mackie e Sebastian Stan con le loro "controfigure" naturali, ovvero dei giovani Billy Dee Williams e Mark Hamill.

Pubblicato su YouTube dall'utente stryder HD con il titolo di Lando and The Winter Skywalker, questo surreale video mette in evidenza tutta la rispettiva somiglianza tra le star del MCU e i due attori di Star Wars, in particolare quella già ampiamente nota tra Stan e Hamill (qualcuno in passato aveva addirittura ipotizzato una comparsa di Stan nei panni di Luke Skywalker in The Mandalorian). Potete vedere il risultato voi stessi nella parte alta della pagina.

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie vede Sam e Bucky alle prese con un mondo che ha dovuto dire addio a Captain America. Oltre a risolvere i loro problemi personali, i due Avengers dovranno affrontare il riemergere di una vecchia minaccia: il temibile Barone Zemo interpretato da Daniel Bruhl e già apparso come antagonista proprio in Captain America: The Winter Soldier.

Vi ricordiamo che gli episodi di The Falcon and the Winter Soldier (in tutto 6) debuttano su Disney+ ogni venerdì.