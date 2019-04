Falcon & Winter Soldier: svelato il logo ufficiale della serie tv MCU

Con l'annuncio ufficiale delle serie tv MCU durante la presentazione del servizio di streaming on demand Disney+, è stato svelato anche il logo ufficiale della serie Falcon & Winter Soldier, con protagonisti le star del Marvel Cinematic Universe Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Purtroppo, per adesso, l'immagine è disponibile solo in bassa risoluzione, ma come potete vedere in calce all'articolo il banner è sufficientemente chiaro per essere compreso: dominato dai colori argento, rosso e nero, il logo si apre assumendo la forma di falco sulla "F" di "Falcon", per sfumare in rosso e chiudersi poi con la stella sovietica sull'ultima lettera di "Winter Soldier".

L'immagine è apparsa sullo schermo durante un'anteprima dell'app Disney+, come parte della sezione "contenuti originali" che i dirigenti della compagnia hanno orgogliosamente annunciato insieme alle serie televisive MCU dedicate a Loki, Occhio di Falco e Wanda e Visione, tutte ovviamente interpretate dagli attori protagonisti della saga cinematografica, vale a dire Tom Hiddelston, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen e Paul Bettany: proprio l'interprete di Visione è stato il primo a parlare pubblicamente della serie in cui reciterà, WandaVision, tramite un post su Instagram.

Come per tutte le altre serie tv Disney+, anche per Falcon & Winter Soldier ogni ulteriore dettaglio è stato tenuto nascosto: ad oggi sappiamo solo che lo storia sarà ambientata dopo Avengers: Endgame e che farà effettivamente parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, stessa cosa che si è detta a proposito delle altre tre serie televisive. Dato che in Occhio di Falco il protagonista Clint Burton sarà impegnato nella ricerca di un erede a cui affidare il suo arco e le sue frecce, è possibile che Falcon & Winter Soldier racconti la storia di Sam Wilson e Bucky Barnes che dovranno decidere chi dei due sia più degno di diventare il nuovo Captain America, sempre a patto che le voci secondo la morte di Steve Rogers in Endgame si rivelino vere. Al momento, comunque, si tratta solo di mere speculazioni.

Naturalmente vi terremo aggiornati appena ci saranno nuove informazioni ufficiali.