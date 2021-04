Falcon & Winter Soldier, Wyatt Russell: 'Non so se ci sarà ancora spazio per me nel MCU'

Il finale di Falcon and the Winter Soldier ci ha fornito sicuramente molti spunti di riflessione. Non solo ci ha mostrato finalmente il nuovo Captain America ma ci ha permesso di scoprire anche il destino di molti altri personaggi.

Tra questi il più apprezzato dal pubblico è stato sicuramente il John Walker di Wyatt Russell, ma a quanto pare l'attore, non è convinto che nel futuro del Marvel Cinematic Universe ci sia spazio per il suo neo-nato U.S. Agent.

"Quando sono approdato alla Marvel non mi è stato chiarito se ci sarebbero state nuove opportunità per questo personaggio", ha detto Russell a Vanity Fair. "La Marvel opera in un modo davvero fantastico e non prendono decisioni prima di vedere cosa funziona. Non faccio parte di nessuna di queste decisioni, per il momento, ovviamente".

Alcuni credono che de Fontaine stia formando la versione MCU dei Thunderbolts, una squadra di fumetti composta in gran parte da supercriminali e antieroi che lavorano per conto del governo. Naturalmente, Russell non ha confermato il suo coinvolgimento in quella squadra, ammettendo semplicemente che il suo personaggio è cresciuto in un modo che molto probabilmente non si aspettava.

"La sua è stata una storia molto forte, nel corso degli episodi comprendi quello che fa e il modo in cui lo fa, capisci perchè è arrivato fino a quel punto", ha aggiunto l'attore. "Alla fine della serie, è cresciuto in un modo inaspettato e naturalmente molto pericoloso".

Voi cosa pensate? Rivedremo John Walker nel MCU? Naturalmente, fatecelo sapere nella sezione commenti.