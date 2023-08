Fall of the House of Usher, primo sguardo alla nuova serie horror di Netflix

Terminate le riprese di Fall of the House of Usher, Netflix ha finalmente pubblicato le prime immagini della serie TV basata sul celebre racconto di Edgar Allan Poe. Cosa aspettarci dal nuovo progetto di Mike Flanagan?

La prima immagine mostra, da sinistra a destra, Prospero Usher (Sauriyan Sapkota), Camille L'Espanaye (Kate Siegel), Napoleon Usher (Rahul Kohli), Bill-T Wilson (Matt Biedel), Tamerlane Usher (Samantha Sloyan) e Arthur Pym (Mark Hamill), tutti quanti seduti intorno a una tavola imbandita a eccezione di quest'ultimo, mentre la seconda Aya Furukawa, Kate Siegel e Igby Rigney. Infine, abbiamo un primo piano sul patriarca Bruce Greenwood nella terza, Daniel Jun e Rahul Kohli nella quarta. Potete osservarle nel post Twitter in calce alla notizia.

"In tutti i film e le serie TV di Flanagan a cui ho partecipato" ha dichiarato Siegel, "l'esperienza è perfettamente in linea con la storia narrata. Sul set di Hill House avevo la sensazione di stare in famiglia, con tutte le lotte intestine, l'amore, il sentimento più sfrenato. Ecco perché lo paragonerei a un viaggio onirico: ci capivamo ogni volta a vicenda, come se ci conoscessimo da decenni".

Stando alla sinossi ufficiale della serie, "Un uomo viene invitato dall'amico d'infanzia Roderick Usher. A piccoli step, Usher spiega che sua sorella gemella, Madeline, è rimasta intrappolata nel caveau di famiglia, senza morire del tutto. Quando riappare nel suo sudario macchiato di sangue, il visitatore si affretta a scappare mentre l'intera casa comincia a crollare e sprofondare nel lago...".

Un'atmosfera perfettamente in linea con la finestra di pubblicazione. A proposito, quando esce Fall of the House Usher?