Fallon, Kimmel e Colbert presentano una raccolta fondi piena di star contro il COVID-19

I conduttori di tre dei talk show più seguiti d'America, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert presenteranno One World: Together at Home, una raccolta fondi che vedrà la presenza (virtuale) di diverse celebrità e i cui ricavati saranno donati al campo sanitario per aiutare a combattere il COVID-19.

Dopo il concerto di beneficenza presentato da Elton John, adesso ABC, NBC e CBS, rivali nella guerra degli ascolti, ma compagni sul campo di battaglia nella lotta al Coronavirus, faranno gioco di squadra per aiutare medici, infermieri, ricercatori e operatori sanitari a sconfiggere la pandemia, e insieme festeggeranno anche tutti coloro che ne sono guariti.

Sabato 18 aprile (8/7c) tutti e tre i network manderanno infatti in onda contemporaneamente l'evento, che figurerà, tra le altre cose, interviste con gli esperti della World Health Organization e storie da chi lavora in prima linea per combattere l'epidemia.

Ma a One World: Together at Home parteciperanno, tutte rigorosamente da casa, diverse celebrità, tra cui il cantante dei Coldplay Chris Martin, il campione di calcio David Beckham, le icone della musica Elthon John, Paul McCartney e Stevie Wonder, il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong, le attrici Priyanka Chopra e Kerry Washington e l'attore positivo al Coronavirus Idris Elba.

Tutti i ricavati andranno dunque al COVID-19 Solidarity Response Fund e a delle organizzazioni locali che provvedono cibo, rifugio e cure mediche alle comunità affette dal virus.