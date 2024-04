Fallout 2, i fan vogliono una star di Breaking Bad e Westworld: ecco perché

Dopo l’incredibile successo della prima stagione di Fallout su Amazon Prime Video, cominciano a nascere le prime indiscrezioni relative all’ancora non ufficializzato secondo capitolo. Dopo una dichiarazione di Jonathan Nolan, infatti, in molti sembrano convinti che lo sceneggiatore e regista potrebbe coinvolgere nel progetto ance Aaron Paul.

Dopo aver spiegato come le persone diventino Ghoul in Fallout, torniamo ad occuparci della serie, apprezzatissima tanto dai fan quanto dalla critica per riportare il rumor, quantomeno precoce, della possibile presenza dell’interprete di Breaking Bad nel cast della seconda stagione.

Interrogato da IGN a proposito di quale sua vecchia conoscenza dell’industria lo avesse contattato per complimentarsi del risultato ottenuto, Nolan ha fatto il nome dell’attore con cui ha lavorato nel corso della realizzazione di Westworld: “Aaron Paul. Sì, alla prima c’era Aaron Paul, una persona che adoro. Ed è stato molto carino. È rimasto entusiasta della serie”.

Nonostante la presenza di Paul nei nuovi episodi non sia stata neanche menzionata dal fratello di Christopher, i fan hanno già reagito alla possibilità appena ventilata, dimostrando, sui social, di apprezzare l’idea della possibile presenza della star.

In attesa di capire quando la seconda stagione sarà ufficializzata, quali saranno i tempi da attendere e che tipo di sorprese la produzione avrà in serbo per il pubblico, vi lasciamo alla nostra recensione di Fallout.

