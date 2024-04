Fallout 2, Jonathan Nolan esulta per il rinnovo: 'Faremo esplodere di nuovo il mondo'

Il rinnovo di Fallout per la stagione 2 è ufficiale, e con una serie di dichiarazioni i creatori e i produttori della serie tv tratta dal videogame Bethesda hanno festeggiato la conferma di un nuovo ciclo di episodi in produzione presso la piattaforma di streaming on demand Prime Video.

"Lode ai nostri follemente brillanti showrunners, Geneva e Graham, al nostro cast da urlo, a Todd e James e a tutte le leggende di Bethesda, a Jen, Vernon e al fantastico team di Amazon per il loro incredibile sostegno alla realizzazione di questo show. Non vediamo l'ora di far esplodere di nuovo il mondo", hanno detto il co-regista Jonathan Nolan e la produttrice Lisa Joy, che hanno prodotto la serie tv tramite la loro casa di produzione Kilter Films.

Gli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner hanno invece dichiarato: "Santo Cielo. Grazie a Jonah, Kilter, Bethesda e Amazon per aver avuto il coraggio di realizzare uno show in grado di affrontare seriamente tutti i problemi più gravi della società attuale - cannibalismo, incesto e torta di gelatina. Ve lo promettiamo: ne arriveranno altri!".

Infine, le parole di Todd Howard, produttore esecutivo di Bethesda Game Studios, la casa madre della saga di Fallout: "È stato uno dei progetti più spettacolari di cui abbiamo mai fatto parte. Jonah e il suo team hanno fatto un lavoro incredibile, e siamo felicissimi non solo della reazione allo show, ma anche di poter lavorare con queste persone fantastiche".

Le riprese di Fallout 2 dovrebbero iniziare entro la fine del 2024 in California: restate con noi per tutte le prossime novità.

