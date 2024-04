Fallout 2, quando inizieranno i lavori sulla prossima stagione?

Quando inizieranno i lavori sulla prossima stagione di Fallout? Ora che Prime Video ha annunciato ufficialmente Fallout 2, i fan non vedono l'ora di tornare di nuovo nella Zona Contaminata per altre disavventure live-action.

Purtroppo per il momento non ci sono indicazioni ufficiali né sulla data d'inizio delle riprese né sulla possibile uscita, ma è stato confermato che la produzione di Fallout 2 partirà entro la fine del 2024 e che le riprese si sposteranno in California per beneficiare di un credito d'imposta della bellezza di 25 milioni di dollari, che farà risparmiare a Prime Video una cifra sostanziosa sul budget di produzione. La prima stagione è stata girata in gran parte a New York e nello Utah, ma stando ad un documento della California Film Commission Fallout si trasferirà in California per i nuovi episodi.

La serie di Fallout è prodotta dalla Kilter Films e vede Jonathan Nolan (che ha diretto i primi tre episodi) e Lisa Joy come executive producers. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come executive producers, autori e co-showrunners. Nei primi quattro giorni dall’arrivo su Prime Video, Fallout è diventata un successo globale, classificandosi tra i primi tre titoli più visti di sempre ed è stata la più vista a livello globale dai tempi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La prima stagione di Fallout è disponibile nella sua interezza dallo scorso mercoledì 10 aprile, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Per altri contenuti leggete i festeggiamenti degli autori di Fallout all'annuncio della seconda stagione.

Su Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti di oggi.