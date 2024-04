Fallout 2, quando potrebbe uscire la prossima stagione? Tutto quello che sappiamo

Quando potrebbe uscire Fallout 2? In attesa di un annuncio della seconda stagione di Fallout da parte della piattaforma di streaming on demand Prime Video, proviamo a fare il punto della situazione.

Grazie all'enorme successo ottenuto dalla prima stagione di Fallout nei primi giorni dal lancio, sia da parte del pubblico che dal punto di vista delle recensioni della critica, Prime Video potrebbe voler accelerare i tempi per quanto riguarda la produzione di nuovi episodi: non a caso circolano voci secondo cui le riprese di Fallout 2 inizieranno a Toronto a settembre, ma questa indiscrezione non è ancora stata confermata. Inoltre, in un nuovo rapporto di Variety, viene segnalato che Amazon ha ricevuto 25 milioni di dollari in crediti d'imposta per girare in California anziché a New York, dove invece è stata girata la prima stagione.

Al momento quel che è certo è che il team creativo non vede l'ora di tornare nella Zona Contaminata. Parlando con Collider, infatti, il produttore esecutivo e co-showrunner Graham Wagner ha detto che i lavori su Fallout 2 sono già iniziati durante la fase finale dello sviluppo della stagione 1: "Mentre stavamo concludendo la prima stagione abbiamo iniziato a lavorare sulla seconda, nella speranza che ci fosse interesse da parte di Amazon e con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa tra la prima e la seconda stagione, perché non vorremmo lasciare i fan in sospeso per due anni."

Basandosi su questi pochi dati, e supponendo che le voci sulle riprese a settembre siano vere, allora è possibile che Fallout 2 arriverà prima della fine del 2025. Per altri contenuti scoprite se si può guardare Fallout anche senza aver giocato ai videogame.

La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti oggi su