Fallout 2, quando verrà annunciata la prossima stagione da Amazon?

Con Fallout Amazon sembra aver fatto centro: la serie targata Prime Video sta riscuotendo un apprezzamento tutt'altro che scontato presso i fan della storica saga videoludica (ma anche da parte di chi si sta avvicinando solo ora al franchise), ragion per cui l'annuncio di una seconda stagione appare ad oggi quasi scontato.

Al momento Amazon non ha ancora ufficialmente rinnovato al serie Walton Goggins, ma visti gli strepitosi risultati di Fallout su Prime Video è davvero difficile credere che la piattaforma decida di cancellare lo show dopo una sola stagione: la domanda, insomma, riguarda soltanto il quando, e decisamente non il se.

A tal proposito, dagli Stati Uniti sono giunti nei giorni scorsi degli aggiornamenti decisamente interessanti: pare infatti che Fallout sia stata selezionata per beneficiare di alcuni sgravi fiscali per effettuare le riprese in California. Una novità che, insomma, ci lascia pensare che manchi davvero poco al momento in cui Amazon si deciderà a rendere ufficiale la cosa.

Che sia questione di giorni o di settimane (difficile credere che l'attesa debba protrarsi per molto tempo ancora), una cosa è certa: le speranze di vedere dei nuovi episodi di Fallout su Prime Video sono altissime e il margine d'errore, in tal senso, è davvero vicino allo 0.

Romanzo Criminale - Coll.Comp.St.1-2 ( Box 8 Dv) è uno dei più venduti oggi su